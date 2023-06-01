الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول السيدة انتصار السيسى وزوجة بايدن لحفل زفاف ولى العهد الأردنى

السيدة انتصار السيسي،
السيدة انتصار السيسي،

وصلت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وابنتها آية السيسي، منذ قليل، إلى قصر الزهران في العاصمة الأردنية عمان، لحضور عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، من الآنسة رجوة آل سيف، كما وصلت الشيخة موزا والدة أمير قطر لحضور زفاف ولي العهد، ووصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي.

ووصل لحضور عقد القران، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاجامي، إلى جانب مسئولين من الكويت ومملكة البحرين وباكستان.
وبدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية رجوة آل سيف في العاصمة الأردنية، عمّان، ووصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران لاستقبال الضيوف والقادة والزعماء.

في السياق ذاته، بث التليفزيون الأردني، عبر حساب القناة الرسمية على "يوتيوب"، مقطعًا لمجموعة من فناني المملكة الهاشمية، وهم يؤدون وصلة غنائية مبهجة على مسرح أعد على شكل نجمة أمام الملك وولي عهده والحضور.

انتصار السيسي السيسي الأمير الحسين بن عبد الله رجوى آل سيف موزا جيل بايدن

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسى بقصر زهران

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

"لوحة إعلانية" تقتل شخصًا وتصيب اثنين أعلى كوبرى أكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية