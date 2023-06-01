وصول السيدة انتصار السيسى وزوجة بايدن لحفل زفاف ولى العهد الأردنى

وصلت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وابنتها آية السيسي، منذ قليل، إلى قصر الزهران في العاصمة الأردنية عمان، لحضور عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، من الآنسة رجوة آل سيف، كما وصلت الشيخة موزا والدة أمير قطر لحضور زفاف ولي العهد، ووصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي.

ووصل لحضور عقد القران، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاجامي، إلى جانب مسئولين من الكويت ومملكة البحرين وباكستان.

وبدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية رجوة آل سيف في العاصمة الأردنية، عمّان، ووصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران لاستقبال الضيوف والقادة والزعماء.

في السياق ذاته، بث التليفزيون الأردني، عبر حساب القناة الرسمية على "يوتيوب"، مقطعًا لمجموعة من فناني المملكة الهاشمية، وهم يؤدون وصلة غنائية مبهجة على مسرح أعد على شكل نجمة أمام الملك وولي عهده والحضور.