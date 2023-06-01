الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مَن الشاب الذى توقفت له الشمس وسط السماء لمدة ساعة؟.. خالد الجندى يُجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يريك قدرته في ثوان، من نشاط الرياح أو أى ظاهرة كونية والعاقل يستمد من ذلك دروسا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا وأطاح بـ40 ألف نسمة في ثوان لم يستطع أحد أن يقوم بعمل محضر لله سبحانه وتعالى أو يحتج عليه حاشا لله.

وأكد أنه يجب أن يطمئن الإنسان أن الله على كل شيء قدير، والمصاب بالغم عليه أن يعلم أن الله القادر على قلب كل شيء وتغييره يستطيع أن يغير حاله، مشيرًا إلى أن الله من الممكن أن يغير الكون من أجل إنسان مثلما حدث مع يوشع بن نون وكان هو فتى سيدنا موسى، فقد أوقف له الشمس في السماء.

وتابع أن “يوشع”، كان قائدًا للجيش ليفتح المقدس، وكان سينتصر ودخل عليهم يوم السبت وهو إجازة تعبدية لليهود، والحرب وقتها كانت ستقف، فقال للشمس "انتي مأمورة وأنا مأمور اللهم أوقفها وثبتها عليً"، فتوقفت الشمس ساعة من النهار. 

خالد الجندي الشمس توقفت المقدس يوشع بن نون

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