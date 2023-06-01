الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تعلن عن جاهزيتها لاستقبال صفوف الحجاج هذا العام

الحج
الحج

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

جاء ذلك بمناسبة استقبال جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من الجزائر وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

كما أعلنت السعودية عن استعداداتها لاستقبال موسم الحج المقبل، حيث تم العمل على توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميع المواقع التي يمر عليها الحجاج، كما تم تزويد الحرمين الشريفين بما يصل إلى 300 ألف مصحف موزعة بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تمت إتاحة عدد من حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من ٨ آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين في 10 مجالات، وزيادة عدد العربات لتصل إلى ٩ آلاف عربة تعمل على مدار الساعة لخدمة كبار السن. 

ويعود الحج بالأعداد المليونية وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القيادة السعودية، كما سيشهد موسم حج 1444هـ أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الحجاج المنافذ الدولية ضيوف الرحمن الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي

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