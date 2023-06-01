الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يفاجئ قرى قطور ويجازى رئيس الوحدة المحلية بإبشواى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام د.طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لقرى مركز قطور، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب متابعة منع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناءالمخالف بقرى إبشواي الملق، سماتاي، وبلتاج.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع تلك القرى وتابع أعمال رفع المخلفات والإشغالات موجهًا بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية إبشواي الملق، لتراكم المخلفات داخل شوارع القرية وعدم رفعها.

وأكد رحمي استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبير بهذا الملف والذي يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية إلى جانب رصد أي محاولات للبناء المخالف سواء داخل المدن أو الأحياء، موضحًا أن الدولة تبذل كافة الجهود من أجل تقنين أوضاع البناء للحافظ على حق الدولة والمواطن معًا.

واستعرض محافظ الغربية موقفة المتغيرات المكانية غير القانونية بالمحلة وسمنود وقطور، وما تم إنجازه حيالها، مؤكدا توجيهات مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع المتغيرات حين ورودها من الوحدة المركزية بالديوان العام والتعاون بين الجهات ذات الصلة وضمن منظومة عمل جماعي، وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

كما ناقش رحمي، آليات تسريع العمل داخل الوحدات، موجها بإصدار قرار بتخصيص مراجع داخل كل وحدة متغيرات بالمراكز والمدن والأحياء لمراجعة الملفات الخاصة بالمتغيرات المكانية قبل صدورها على أن يتم ترشيحهم من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتدريبهم بوحدة المتغيرات بالمحافظة.

في السياق، كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل للمتابعة اليومية لوضع الأراضي بالقرى لرصد أي متغير على الفور والتعامل معه في المهد، مع تحديد يوم السبت لعقد اجتماع دوري لوحدات المتغيرات المكانية بجميع المراكز والمدن والأحياء.

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