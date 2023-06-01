أمطار خفيفة.. رياح شديدة وأتربة تضرب مدن القليوبية

شهدت قرى ومدن القليوبية تغيرات جوية ورياحا شديدة صاحبتها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة بكافة أنحاء المحافظة، ولم تؤثر هذه الأمطار على سير الحركة المرورية بمدن المحافظة، فى ظل وجود أتربة وانعدام الرؤية على بعض الطرق السريعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء شديدة الحرارة والرمال المثارة هما سمة اليوم على أغلب الأنحاء، حيث وصلت درجة الحرارة، الآن، على القاهرة إلى 32 درجة والرؤية الأفقية لـ2000 متر بسبب الرمال والأتربة، طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة، وتبقى هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

ويشهد اليوم ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاطا مثيرا للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

فى السياق، شهدت شبين القناطر حادث مصرع طفل، مجهول الهوية، صدمه قطار على مزلقان المرصفاوية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث على مزلقان المرصفاوية نتيجة اصطدام قطار بطفل ما أدى الى وفاة الطفل. انتقل اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى، وقوة أمنية من مركز شرطة شبين القناطر، وبالفحص تبين أن الطفل مجهول الهوية، كما تبين أنه قام بعبور المزلقان أثناء عبور القطار فصدمه ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت الجهات المعنية بدفنه عقب العرض على مفتش الصحة وتسليمه لذويه.