الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يكشف تفاصيل المنشآت الجديدة بالجامعة

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأنه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 سيتم افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، كما سينتقل طلاب الألسن مع بداية الفصل الدراسي الثاني إلى المبنى الجديد المخصص لهم، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث داخل الجامعة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من كافة المباني، وذلك سعياً إلى تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الجامعات المصرية.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر مندور ؛ لتفقد مباني كلية الألسن والحاسبات والمعلومات، والتوسعات التي تتم داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس.

بدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، والذي يمتد على مساحة إجمالية 1600 م2، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيسي، ومدخل خلفي، و 4 مخارج للطوارئ، بالإضافة إلى مركز للمعلومات و9 قاعات دراسية و5 معامل ومخازن ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.

ثم توجه رئيس الجامعة لمبنى كلية  الألسن الجديد والذي يمتد على مساحة إجمالية 1900م2، ويتكون من 4 طوابق، وبه مدخل رئيسي ومدخل خلفي و4 مخارج للطوارئ، كما يحتوي كل طابق على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء، كما يحتوي المبنى كذلك على 10 معامل و8 قاعات دراسية، و4 غرف كنترول بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة ومركز المعلومات.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يضم  دور أرضي وثلاثة طوابق متكررة بمسطح 2000م2  للدور الواحد وبمسطح إجمالي 8000 م2، والمبنى يتكون من قاعات متعددة الأغراض و4 قاعات محاضرات و8 معامل حاسبات، ومسرح وقاعات ترجمة ومكاتب إدارية وغرف تحكم.

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