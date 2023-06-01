الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 400 كيلو لحوم فاسدة بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 400 كيلو جرام من اللحم البقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدخل قرية دمو، التابعة لمركز الفيوم، وذلك خلال حملة مشتركة بين مسئولي مديرية الطب البيطري، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.

وقال الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

وأضاف أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالفيوم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، وبالتعاون مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط  400 كجم من اللحوم البقرية، قبل دخولها الأسواق بمدخل قرية دمو، مذبوحة ذبحا غير حيوي خارج المجازر، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

محافظة الفيوم ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدخل قرية دمو

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