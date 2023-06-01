الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تُنظم بطولة الجمهورية للفروسية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الثالثة"

فروسية
فروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الثالثة" بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية ،حيث أُقيمت فعاليات البطولة على مدار يومى "28 - 29/5/2023" وذلك بمشاركة عدد 33 فارساً وفارسة وجوادًا فى مباريات البطولة.

يعد تنظيم بطولة الجمهورية لرياضة إلتقاط الأوتاد "الحلقة الثالثة" على ملاعب وادى الفرسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها..كما صُممت منصة للجنة التحكيم تُتيح رؤية زوايا أكثر لكافة الملاعب، للمساعدة على أداء تحكيمى أفضل فى البطولات.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية..

وزارة الداخلية الإتحاد المصرى للفروسية وادي الفروسية منطقة عين الصيرة

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