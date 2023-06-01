تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد وموعد المباراة والقنوات الناقلة لنهائى دورى الأبطال

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد وموعد المباراة والقنوات الناقلة لنهائي دوري الأبطال، هو ما يشغل اهتمامات جماهير فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى خلال الساعات القادمة.

يتطلع الأهلى لتحقيق الفوز على الوداد المغربى فى مباراة الذهاب بنهائى دورى أبطال أفريقيا، لقطع خطوة كبيرة فى طريقه للقب الأفريقى الحادى عشر، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهة قوية فى مباراة الإياب بنهائى دورى الأبطال، يوم 11 يونيو الجارى على ملعب مركب محمد الخامس.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الابطال والقنوات الناقلة

يحل الوداد المغربى ضيفًا على الأهلى فى تمام التاسعة مساء يوم الأحد القادم بتوقيت القاهرة 4ـ6ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع، فى مباراة الذهاب بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرًا، كون القناة القطرية الناقل الحصرى لمباريات البطولة، كما تنقل قناة «تايم سبوت» المباراة عبر التردد الارضى.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الاهلى على تشكيل فريقه الذى ينوى الاعتماد عليه فى مباراة الذهاب أمام الوداد، بعدما اطمئن على جاهزية المصابين الذين غابوا عن الفريق فى المباريات الأخيرة أمثال حمدى فتحى ومحمد الشناوى حارس المرمى.

ويفاضل كولر بين ياسر إبراهيم ومحمود متولى للعب بجوار محمد عبدالمنعم فى قلب الدفاع، حيث يرغب كولر فى الاعتماد على ياسر إبراهيم نظرًا لقوته فى مواجهة السنغالى بولي سامبو مهاجم الوداد المغربى الذى يتميز بالقوة الجسمانية.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد المغربى

حراسة المرمى.. محمد الشناوى

خط الدفاع.. محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وباسر إبراهيم وعلى معلول

وسط الملعب .. اليو ديانج وحمدى فتحى ومروان عطية

الهجوم.. بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.\

الجوائز المالية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

يحصل الفائز بلقب دورى أبطال افريقيا على 4 ملايين دولار، بعد قرار الاتحا الافريقى الأخير بمضاعفة الجوائز المالية، على أن يحصل صاحب المركز الثانى على مليونى دولار، فيما يحصل أصحاب المربع الذهبى على مليون و250 ألف دولار، وأصاحب ربع النهائى على 900 ألف جنيه، وأصحاب المركزين الثالث والرابع فى دور المجموعات على 700 ألف دولار.