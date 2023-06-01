الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسباب نقل تدريب الأهلى الأخير لاستاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

الخطيب يجتمع مع اللاعبين
الخطيب يجتمع مع اللاعبين

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خوض مرانه الأخير يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بدلا من ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء الأحد القادم.

واتفق كولر مع الجهاز الإداري بقيادة سيد عبدالحفيظ على السماح لوسائل الإعلام بحضور المران، غداً الجمعة، على ملعب التتش بدلا من استاد القاهرة لرغبته في أن يكون المران الختامي سراً للابتعاد عن الإعلام والحفاظ على تركيز اللاعبين.

وكشف مصدر مسئول عن أن محمود الخطيب رئيس النادي اتفق مع الجهاز الفني على عقد جلسة غدا الجمعة قبل الدخول لمعسكر قبل لقاء الوداد المغربي بـ48 ساعة لتحفيز اللاعبين نفسياً ومعنوياً قبل اللقاء المرتقب. 

وأضاف المصدر أن رغبة رئيس الأهلي في الجلوس مع اللاعبين لرفع الضغوط والتأكيد علي مجهودهم طوال الفترة الماضية، سواء المحلية أو الإفريقية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا الذى يحتضنه استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الأحد القادم، فى حضور 50 ألف مشجع.

محمود الخطيب الاهلى الوداد البيضاوي المغربي كولر نهائى دورى أبطال افريقيا 2023

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