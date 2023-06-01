الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خطوة خطيرة وغير رسمية من "الناتو" ضد روسيا.. التفاصيل كاملة

جريدة الدستور

علق عبدالغني العيادي، مستشار سابق للبرلمان الأوروبي، على الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال العيادي، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على قناة القاهرة الإخبارية من باريس، اليوم الخميس، إن الاجتماع غير الرسمي يأتي في إطار حرب كاملة وشاملة تستعمل بها جميع التقنيات من أجل الضغط على روسيا بهزيمتها بكافة الطرق، مشيرا إلى أن هناك استخداما للإعلام والأسلحة والضغط الاقتصادي المتمثل في العقوبات، بالإضافة إلى الضغوطات السياسية.

وتابع أن اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتلويح بالانضمام المبكر لأوكرانيا للناتو، ما هو إلا جزء من المعركة الشاملة ضد روسيا لتركيعها ولضمان انتصار أوكرانيا في هذه الحرب، وبالتالي انتصار الناتو دون حساب العواقب.

وأشار إلى أن “الناتو يحاول الآن توسيع جبهة الأصدقاء للتضييق على جبهة أعدائه، فيما تحاول الجبهة الروسية ذلك أيضا تحسبا للحرب العسكرية، أما عن الموقف الروسي هناك اختلاف داخل حلف الناتو، خاصة أننا نشهد صوتين فقط هما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وزارء خارجية دول حلف شمال الاطلسي الناتو روسيا الضغط علي روسيا انتصار أوكرانيا

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