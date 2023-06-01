الملا يلتقى وفدًا من البنك الإفريقى لبحث تمويل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخميس، وفداً من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم" برئاسة البروفيسور بيندكت أوراما رئيس البنك، حيث تم بحث إمكانية مساهمة البنك في تمويل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد الذي سيقام بهضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد.

وخلال اللقاء أكد الملا أن استراتيجية الوزارة تولى أهمية كبيرة لمشروعات القيمة المضافة، خاصة أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك سيسهم فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، وأن المشروع يتم تنفيذه استكمالاً لتوجه الدولة باستغلال الثروات الطبيعية وتشجيع الاستثمارات فى مجالات تصنيعها لإنتاج منتجات عالية الجودة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بدلاً من تصديرها بصورتها الخام.

من جانبه أكد رئيس بنك أفريكسم أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجانب المصرى وعن دعم البنك للمشروعات المختلفة التى يسهم فى تمويلها فى مصر لضمان استمرارية التنفيذ، معرباً عن تطلعه إلى توسعة مجالات التعاون مع قطاع البترول فى العديد من المشروعات المهمة التى يعمل على تنفيذها حالياً.

حضر اللقاء المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.