الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يلتقى وفدًا من البنك الإفريقى لبحث تمويل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخميس، وفداً من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم" برئاسة البروفيسور بيندكت أوراما رئيس البنك، حيث تم بحث إمكانية مساهمة البنك في تمويل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد الذي سيقام بهضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد.

وخلال اللقاء أكد الملا أن استراتيجية الوزارة تولى أهمية كبيرة لمشروعات القيمة المضافة، خاصة أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك سيسهم فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، وأن المشروع يتم تنفيذه استكمالاً لتوجه الدولة باستغلال الثروات الطبيعية وتشجيع الاستثمارات فى مجالات تصنيعها لإنتاج منتجات عالية الجودة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بدلاً من تصديرها بصورتها الخام.

من جانبه أكد رئيس بنك أفريكسم أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجانب المصرى وعن دعم البنك للمشروعات المختلفة التى يسهم فى تمويلها فى مصر لضمان استمرارية التنفيذ، معرباً عن تطلعه إلى توسعة مجالات التعاون مع قطاع البترول فى العديد من المشروعات المهمة التى يعمل على تنفيذها حالياً.

حضر اللقاء المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

البنك الإفريقي تمويل مشروع انتاج حامض الفوسفوريك الجديد مشروع انتاج حامض الفوسفوريك الجديد مشروع انتاج حامض الفوسفوريك حامض الفوسفوريك انتاج حامض الفوسفوريك البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية