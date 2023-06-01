تضمن تحذيرًا لكبار السن والمرضى.. بيان عاجل من "البيئة" بشأن طقس اليوم والغد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه متوقع خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية، استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، مهيبة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة؛ لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.