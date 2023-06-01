الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

منها المسابقات الدولية.. "الأوقاف" تخصص 51 مليون لفعاليات خدمة القرآن الكريم

وزير الأوقاف والقراء
وزير الأوقاف والقراء

 قالت وزارة الأوقاف إنه تم إنفاق أكثر من 51 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام المالي 2022- 2023م ، وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها.

 1. لأول مرة انعقاد الختمة المرتلة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في أقل من 36 ساعة بمشاركة نحو 40 قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية. 

2. إطلاق 2659 مقرأة جديدة للأئمة.

3. إطلاق 1752 مقرأة جديدة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي 2638 مقرأة للجمهور. 

4. إطلاق 100 مكتب لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد مكاتب التحفيظ إلى  3369  مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم.

5. إطلاق 40 حلقة تحفيظ جديدة ببرنامج التحفيظ عن بعد داخل مصر وخارجها من الأئمة والواعظات والمحفظات وأعضاء هيئة التدريس بواقع 1079 دارسًا. 

6.  إطلاق برنامج تلاوات لـ 29 قارئًا من أعضاء المقارئ وقراء السورة . 

7.  افتتاح 11 مركزًا لتلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات تمنح إجازات التلاوة بأسماء كبار القراء. 

8.  تم عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في القترة من 4-8 فبراير 2023 برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمشاركة 99 متسابقًا من  56  دولة ، وانتهت بفوز  2  متسابقين في الفرع الأول ، و 3 متسابقين في الفرع الثاني ، و 1 متسابق في الفرع الثالث ، و1 متسابق في الفرع الرابع، و 3 متسابقين في الفرع الخامس، و 1 متسابق في الفرع السادس، و 1 متسابق في الفرع السابع، و 1 متسابق في الفرع الثامن، بجوائز قدرها  2  مليون وخمسين ألف جنيه.

9.  تم عقد المسابقة المحلية للقرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح  181  متسابقًا بجوائز قدرها  365  ألف جنيه. 

10.  تم عقد مسابقة "جزء عم" حفظًا وفهمًا وتفسيرًا، وأسفرت النتيجة عن نجاح 100 متسابق بجوائز قدرها  125  ألف جنيه.

11.  تم عقد المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفضي القرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح  68  متسابقًا، بجوائز قدرها  100  ألف جنيه.

وزارة الأوقاف القرآن الكريم مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

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