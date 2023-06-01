الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسليم قطع أراضي مقابر "قرعة يناير" بمدينة بدر 2 يوليو المقبل

جهاز مدينة بدر
جهاز مدينة بدر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها خلال شهر يناير الماضي، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2-7-2023، وحتى يوم الأحد الموافق 16-7-2023، وذلك في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 660 : 685، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 686 : 711، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع من 712 : 737، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 738 : 763، يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 764 : 789، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 790 : 815، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 816 : 841، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 842 : 861، يوم الأربعاء 12/7/2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه في حالة عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور تسليم قطع الأراضي تسليم قطع أراضي تنميه مدينة بدر جهاز تنمية مدينة جهاز مدينة بدر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة