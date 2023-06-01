تسليم قطع أراضي مقابر "قرعة يناير" بمدينة بدر 2 يوليو المقبل

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها خلال شهر يناير الماضي، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2-7-2023، وحتى يوم الأحد الموافق 16-7-2023، وذلك في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 660 : 685، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 686 : 711، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع من 712 : 737، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 738 : 763، يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 764 : 789، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 790 : 815، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 816 : 841، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 842 : 861، يوم الأربعاء 12/7/2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه في حالة عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.