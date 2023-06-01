معهد التخطيط يشهد حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولى لدبلوم تحليلات النظم

أقيم بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولى لدبلوم تطبيق تحليلات النظم، Applied Systems Analysis Diploma، والذي قدمه مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC بأكاديمية البحث العلمى.



وشارك في الدبلوم 25 متدرباً من العديد من الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية، وذلك لبناء وتطوير قدراتهم في حل المشكلات المعقدة التي يتسم بها العصر الذي نعيش فيه باستخدام تحليل النظم، وتقديم بدائل الاختيارات لمتخدي القرار.



وأوضح الدكتورأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن تقديم هذا الدبلوم يأتي في إطار اهتمام المعهد بضرورة بناء الكوادر المصرية والعربية في مجال تحليل النظم ونشر الوعي بأهمية استخدام الطرق العلمية عند إيجاد الحلول ورسم السياسات للمشكلات المعقدة التي تعاني منها الدول النامية والعالم حالياً.



كما أعرب رئيس معهد التخطيط عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم تطبيق تحليلات النظم، مشيراً إلى أنه يوم الحصاد لمجهودات وخبرات كبيرة، سوف يكتب لها الاستمراروالنجاح والتطوير، وسيبنى عليها برامج تدريبية واستشارت وأبحاث ودراسات بشكل كبير.



وأضاف أن هذا الدبلوم الذي تم تنفيذه عن بعد يفتح المجال لتدريب السادة العاملين في الوزارات المختلفة في كافة أنحاء مصر، بل والانطلاق به للدول العربية، حيث تقدم بالفعل مجموعة من المتدربين من الأردن وسلطنة عمان والسودان وفلسطين.



وفي سياق متصل أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على أهمية افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم بمقر الأكاديمية، ووصفه بأنه امتداد لرؤية شاملة للتكامل الدولي العلمي وتبادل الخبرات التي تتبناها الأكاديمية علي مدار أكثر من 50 عاماً من خلال اتفاقيات ثنائية مع عدد من الأكاديميات والهيئات المناظرة فى الصين والهند وبولندا وفرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وبيلاروسيا وغيرها.

وأضاف وكذلك من خلال عضويتها في عدد من المنظمات العلمية الدولية مثل المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا والوكالة الأوروبية للعلوم النووية بسويسرا والمعهد الدولي لتحليلات النظم بالنمسا والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بإيطاليا وغيرها في قائمة تعدت 150 هيئة دولية، بالإضافة إلى عضوية اللجان الوطنية بالأكاديمية في عدد من الاتحادات الدولية المناظرة مثل الاتحاد الدولي للكيمياء والاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وغيرهم.

وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنظمات الدولية من خلال اختيار الجهات المناسبة ولا يتم ذلك إلا من خلال معهد التخطيط القومي، لافتاً إلى أن المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (آياسا) بالنمسا رائد في بناء سيناريوهات المستقبل، وبناء النماذج للنظم المعقدة وتحويل النتائج لاوراق سياسات للمسؤولين.

ومن جهتها؛ أوضحت أ.د أمانى الريس أستاذ علوم الحاسب بمعهد التخطيط القومي والمدير التنفيذي لمركز شمال إفريقيا، أن مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم هو نتاج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد التخطيط القومي بشراكة مع International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA- آياسا) بالنمسا، ويهدف إلى بناء الكوادر البشرية في مجال الفكر المنظومي المتكامل، وتم ذلك من خلال دبلوم تم تصميمه بالتعاون مع آياسا خصيصاً للعاملين في الحكومة لتمكينهم من دعم متخذيالقرار وترسيخ ثقافة صناعة القرار بناء على أدلة علمية،مؤكدة على ضرورة التكامل بين التخصصات المختلفة من أجل حل المشاكل المعقدة، كما أضافت أن الدبلوم هو البداية لتغيير النظرة في مفهوم إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا، والنظر بطريقة شمولية للأحداث لكي نستطيع مواجهة التحديات بالحلول المستدامة.

فيما أوضحت أ. د. تيسير أبو النصر العميد الأسبق لكليةالهندسة جامعة بريتش كولومبيا- كندا وعضو اللجنةالفنية ل NAASAC، أن المركز يمكنه تنفيذ دبلومات قصيرةموجهة لوزارات بعينها وتقديم استشارات للجهات فيمايخص الدراسات المستقبلية وكتابة بدائل السياسات.



جدير بالذكر أن الدبلوم المكثف يشمل 7 برامج هي مقدمة في التفكير المنظومي، والاستشراق وكتابة السيناريوهات، ومقدمة فى الإحصاء التطبيقى، وبرنامج النمذجة، وديناميكا النظم وتحليل الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى برنامج خيارات السياسات، هذا ويقدم الدبلوم بواسطة أساتذة من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى أساتذة من المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.