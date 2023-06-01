أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي اليوم الخميس 1 يونيو في البورصة

شهدت أسعار الكتاكيت تراجعا ملحوظا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكتكوت الأبيض 13 جنيها منذ أسابيع، واليوم سجل 9 جنيهات في بورصة الدواجن.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت، اليوم، في الشركات و في بورصة الدواجن خلال مستهل التعاملات ليوم الخميس 1يونيو والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدي في البورصة اليوم

بلغ متوسط سعر كتكوت أبيض عمر يوم مابين 08.00 جنيه إلى 09.00 جنيه.

بلغ متوسط سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين 11.00 جنيه إلى 12.00 جنيه.

بلغ متوسط سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 07.50 جنيه إلى 08.00 جنيه.

أسعار كتاكيت البط في البورصة اليوم 1 يونيو 2023

بلغ متوسط سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم ما بين 17.25 جنيه إلى 18.50 جنيه.

بلغ متوسط سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم ما بين25.50 جنيه إلى 26.75 جنيه.

بلغ متوسط سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم ما بين 32.50 جنيه إلى 32.75 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي في البورصة اليوم 1 يونيو 2023

بلغ متوسط سعر كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 70.00 جنيه إلى 71.00 جنيه.

بلغ متوسط سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم مابين 12.00 جنيه إلى 13.00 جنيه.

بلغ متوسط سعركتكوت رومي برونزي 300 جرام مابين20.00 جنيه إلى 20.00 جنيه.

وتسعى الدولة الحكومة جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير خامات الأعلاف في الأسواق، مع استيراد كميات من الذرة الصفراء من قبل وزارة التموين، وتم إضافتها بأسعار مخفضة في بورصة السلع، الأمر الذي ساعد في توفير الخامات وتراجع أسعار.