الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

الكتاكيت
الكتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرار اليوم، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن، وشهدت أسعار الكتاكيت تراجع كبير حيث تراجعت الأسعار بنسبة 50% عن وقت الأزمة.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الكناني وجاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو 

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في مجموعة حسن الغريب 14.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 13 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة الكناني جروب  10.75  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة المنصورة للدواجن 11.9 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار كتكوت سمان ابيض اليوم الثلاثاء 23 مايو5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار  كتكوت ساسو اليوم الثلاثاء 23 مايو في 9.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار كتكوت سمان ( الأسمر ) اليوم الثلاثاء 23 مايو 3.5 جنيها للكتكوت.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء 

سجلت أسعار كتكوت بلدي اليوم الثلاثاء 23 مايو 5.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار كتكوت أبيض اليوم الثلاثاء 23 مايو 12 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة أمات للدواجن 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 16.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة طيبة لجدود للدواجن 16.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في مجموعة القصبي للاستثمار 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة طنبول للاستثمار الداجني 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة مجموعة الوادي 15 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 15.5 جنيها للكتكوت.

اسعار الكتاكيت اليوم اسعار الدواجن بورصة الكناني أسعار كتكوت ساسو

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