ننشر أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 1 يونيو 2023

شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعا طفيفا في الأسعار، بعدما كانت تراجعت أسعار بيض المائدة خلال الأسابيع الماضية بنسبة 20%، وبيض المائدة من السلع الغذائية التي تعتمد على العرض والطلب، حيث أنها سلعة غذائية لا تقيبل التخزين.

وتقدم الـ"الدستور" في نشرتها على مدار اليوم أسعار بيض المائدة خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي في الشركات.

أسعار بيض المائدة في الشركات 1 يونيو 2023

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 91.5 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 95 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة أحمد الجوهري (البني) 95جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة أكتوبر (البني) 92.75جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة أكتوبر (الأبيض) 92.75جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة الصالحية (البني) 92 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة البنا جروب (البني)92.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة البنا جروب (الأبيض) 92.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 92 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 92 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة شوشة المنيا (الأبيض) 92 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة شوشة المنيا (البني) 92 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون (البني)92 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 92 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة كمشيش (البني) 92 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة رشاد حمزه (الأبيض) 92.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 1 يونيو في شركة رشاد حمزه (البني) 92.75 جنيها للكرتونة.