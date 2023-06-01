الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنطونوف : لا قيمة لتصريحات البيت الأبيض وواشنطن لا تبالي بجرائم الأوكرانيين

أنطونوف
أنطونوف

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، مباشرة بعد هجوم المسيّرات الجوية على موسكو تثبت عدم المبالاة بجرائم أتباع بانديرا.

وأضاف السفير الروسي معلقا على المساعدات الجديدة: "وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنها الأوكرانيون على مدينة موسكو وضواحيها، بدلا من محاسبة نظام زيلينسكي، تُظهر واشنطن عدم اكتراث بجرائم أتباع بانديرا في أوكرانيا".

وأعرب "أنطونوف" عن اعتقاده بأن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا البالغة 300 مليون دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء، تعتبر دعما جيدا للنظام الفاسد في كييف.

وانتقد السفير الروسي، تصريحات ممثلي البيت الأبيض العلنية بأن الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، منوها بأنه لا قيمة لها.

وقال أنطونوف: " التصريحات العلنية الصادرة عن البيت الأبيض والتي تزعم أن واشنطن لا تدعم الهجمات الأوكرانية على قلب روسيا – موسكو، عديمة القيمة".

 ويوم أمس الأربعاء، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، إن الولايات المتحدة تريد تجنب حرب عالمية ثالثة، وبالتالي تعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وكان قد أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليج جورينوف الأربعاء، أن القوات الأمريكية تنتهك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا.

وقال جورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون مذكرة عدم الاشتباك في سوريا، مشيرا إلى أنهم ينشطون أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية، ولك وفق ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

وأضاف: "يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم برحلات مجدولة في شرق سوريا".

وقال المسؤول روسي، إن استمرار الانتهاكات الجسيمة للمذكرات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.

أوكرانيا روسيا واشنطن سفير مساعدات

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