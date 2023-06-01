تصل لـ40 درجة.. "الأرصاد" تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد، للمرة الأولى في ربيع 2023، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري خماسيني يومي الخميس والجمعة.

وقالت الأرصاد الجوية، في منور عبر صفحتا على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، ومنخفض حراري، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأضافت: ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

واستعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح على النحو التالي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا في ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.