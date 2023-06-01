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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 1 يونيو 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، مع نشاط شديد للريام المحلمة بالأتربة والرمال، في وضع يستمر لمدة 48 ساعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 1 يونيو 2023 .

 

حالة الطقس اليوم 

اوضح بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس 1 يونيو 2023، تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تستمر اليوم وغدًا الجمعة تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة على القاهرة أغلب محافظات الجمهورية، ليسود الطقس المعتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. 

 

 كما تتعرض البلاد خلال الطقس اليوم إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية  على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

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ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض إلى حرارة الشمس خلال ساعات النهار إلى في الضرورة القصوى وارتداء الملابس القطنية الفاتحه، و الأكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

 القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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