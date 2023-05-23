"استمرار التقلبات الجوية".. الأرصاد تكشف موعد بدء فصل الصيف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع متوقع أن ينتهي 20 يونيو، ويبدأ فصل الصيف 21 يونيو، لكننا نشهد تقلبات فصل الربيع وهي ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

المناطق الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، منوهة بأن المناطق الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على محافظات جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فترة الليل تشهد طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وطقس شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية خلال فترات النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.