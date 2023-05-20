طرق مبتكرة للحفاظ على مطبخك في فصل الصيف وأبرز المشاكل

يعتبر المطبخ من الأماكن المفضلة للكثير من النساء، فمؤخرًا زاد البحث عن كيفية الحفاظ على المطبخ من التلف، ففي السطور التالية نقدم عدد من الطرق المبتكرة للحفاظ على مطبخك في الصيف.

طرق مبتكرة للحفاظ على مطبخك في الصيف:

استخدام المايكروويف أو الأجهزة الصغيرة للطهي بدلا من الفرن أو الموقد، حيث أنها تصدر حرارة أقل وتستهلك طاقة أقل.

تحضير الطعام الذي تحتاجين إليه على مدار الأسبوع خلال يوم واحد، ثم تجميده وإعادة تسخينه عند الحاجة، بالإضافة إلى تناول وصفات الطعام الباردة مثل السلطات والحساء البارد والنودلز سريعة التحضير.

تغطية النوافذ بستائر سميكة أو عاكسة للشمس لمنع دخول الحرارة إلى المطبخ، بالإضافة إلى التهوية والتبريد باستخدام المروحة أو المكيف، ووضع وعاء من الثلج أمام المروحة لزيادة التبريد.

تنظيف الثلاجة والفريزر بانتظام، وعدم فتحهما كثيرًا للحفاظ على برودتهما، وتجهيز المكونات مسبقًا وتقطيعها وتنظيفها وتجميدها لتقليل وقت الطهي.

طهي كمية أكبر من الطعام في كل مرة، ثم تخزين بقاياه في الثلاجة أو الفريزر للاستخدام في وقت لاحق، بالإضافة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لبعض المكونات أو الأطباق، مثل شراء الخبز أو طلب خدمة التوصيل.

المشاكل الشائعة التي قد تواجهها في مطبخك في الصيف:

ارتفاع درجة الحرارة في المطبخ بسبب استخدام الفرن أو الموقد أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما يجعل الطهي متعبًا وغير مريح.

رائحة كريهة تنبعث من المصارف أو القمامة أو الثلاجة بسبب تراكم البكتيريا أو الطعام المتعفن أو زيت الطهي، مما يؤثر على جودة الطعام والصحة.

زيادة استهلاك الطاقة بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة أو بشكل غير فعال، مما يزيد من فاتورة الكهرباء والانبعاثات الضارة.

تلف الأطعمة بسرعة بسبب ارتفاع درجة حرارة المطبخ أو عدم تخزينها بشكل صحيح في الثلاجة أو الفريزر، مما يؤدي إلى هدر الطعام والمال.

تراكم الدهون والأوساخ على سطح المطبخ أو الأدوات أو الأجهزة بسبب عدم التنظيف بانتظام أو بشكل جيد، مما يؤدي إلى انخفاض جمالية المطبخ وزيادة خطر نشوء الحشرات أو الفطريات.