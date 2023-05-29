كيف يساعدك العلاج النفسي على التغلب على التوتر والاكتئاب في فصل الصيف؟

يعتقد البعض أن فصل الصيف هو وقت للاسترخاء والاستمتاع بالشمس والبحر والرحلات، لكن بالنسبة للكثيرين، قد يكون هذا الفصل مصدرا للضغط والقلق والحزن.



وأوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أنه قد يشعر بعض الأشخاص بالوحدة أو الحرج من جسدهم أو المقارنة مع الآخرين، أو قد يواجهون صعوبات في التأقلم مع التغيرات في جدولهم أو مكان إقامتهم أو علاقاتهم لذلك، قد يكون من المفيد طلب المساعدة من طبيب نفسي أو معالج نفسي للتغلب على هذه المشاكل وتحسين صحتهم العقلية.



وأكدت "عبد السلام" أن العلاج النفسي هو مصطلح عام يشير إلى علاج مشاكل الصحة العقلية من خلال التحدث مع طبيب نفسي أو معالج نفسي أو غيرهم من مقدمي خدمات الصحة العقلية.



يهدف العلاج النفسي إلى مساعدة المرضى على فهم حالتهم وأسبابها وأثارها، وإلى تزويدهم بالمهارات والاستراتيجيات التي تمكنهم من التغلب على المشاعر والأفكار والسلوكيات السلبية، وإلى تحسين جودة حياتهم وثقتهم بأنفسهم.

هناك العديد من أنواع العلاج النفسي، كل منها يتبع منهجية خاصة به، ويستخدم تقنيات مختلفة، مثل المحادثة، أو التأمل، أو التخيل، أو التجارب المباشرة. بعض أشهر أنواع العلاج النفسي هي:

العلاج المعرفي السلوكي والذي يركز هذا النوع من العلاج على كيفية تأثير أفكار المرضى على مشاعرهم وسلوكهم، وكيفية تحدي وتغيير هذه الأفكار غير المنطقية أو المشوِّهة.

يستخدم هذا النوع من العلاج في علاج اضطرابات مثل اضطرابات القلق، اضطرابات المزاج، اضطرابات التغذية، اضطراب انفصام الشخصية، إدمان المخدرات.



الأمراض النفسية المرتبطة بفصل الصيف:

الاكتئاب الموسمي الصيفي، وهو نوع من الاكتئاب يحدث في فصل الصيف، ويتميز بانخفاض المزاج، والقلق، والأرق، وفقدان الشهية، والانزعاج من الحرارة والضوء.

وقد يرتبط هذا النوع من الاكتئاب بتغيرات في مستويات هرمون الميلاتونين أو السيروتونين في الدماغ، ولعلاج هذا الاكتئاب، قد يستخدم الطبيب النفسي أدوية مضادة للاكتئاب أو علاج معرفي سلوكي أو علاج ضوئي.



القلق والرهاب الاجتماعي، هما حالتان نفسيتان تتمثلان في شعور مفرط بالخوف أو القلق من التعامل مع الآخرين أو المواقف الاجتماعية، وقد يزداد هذا الشعور في فصل الصيف بسبب زيادة التوقعات أو المقارنات أو التغيرات في جدول الأنشطة أو المظهر. لعلاج هذه الحالات، قد يستخدم الطبيب النفسي أدوية مضادة للقلق أو علاج معرفي سلوكي أو علاج جماعي.



الإدمان على المشروبات الكحولية، وهو حالة نفسية تتمثل في استخدام المشروبات الكحولية بشكل مفرط وغير مسؤول، مما يؤثر سلبًا على صحة وسلامة وحياة المدمن.

وقد يزداد خطر الإصابة بهذه الحالة في فصل الصيف بسبب زيادة التوافر والإغراء والضغط الاجتماعي لشرب الكحول، ولعلاج هذه الحالة، قد يستخدم الطبيب النفسي أدوية تقلل من رغبة شرب الكحول أو تسبب ردود فعل سلبية عند تناوله، أو علاج سلوكي معرفي أو علاج جماعي أو برامج إعادة التأهيل.