إصابة 23 سيدة فى انقلاب سيارة نصف نقل بالدقهلية

أصيب ٢٣ سيدة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل تقل عاملات أثناء عودتهن من عملهن على طريق ميت العامل بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة تقل عاملات أنفار بالأجرة داخل ترعة على طريق الدير ميت العامل.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د ر س 2692"، وكانت تقل مجموعة سيدات من قرية قرقيرة بمركز السنبلاوين، وأثناء عودتهن من عملهن بإحدى الأراضى الزراعية، اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب فى انقلابها بالترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة ٢٣ سيدة تم نقلهن لمستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وانتشال السيارة من المياه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، حيث أصيب السائق، ويدعى هاشم أحمد 30 سنة، مقيم بقرية طهواي مركز السنبلاوين، وتم تحويله لمستشفى المنصورة الدولي، فيما تم نقل 22 مصابًا لمستشفى أجا وهم مصطفى عطية الموجي 63 سنة، وأحلام علي عبده المحمدي 53 سنة، وعلاء عرفة الشافعي 32 سنة، ومحمد مصطفى أحمد 35 سنة، وعفاف محمد سليمان 33 سنة، وشفيقة جلال السيد 46 سنة، وعفاف رجب إبراهيم 35 سنة.

وأصيبت رضا عيد الحديدي 42 سنة، ويسرية محمد الطنطاوي 47 سنة، وربيعة مصطفى شاهين 40 سنة، وهبة أحمد موسى 35 سنة، وعطيات سالم 42 سنة، وثريا حسن محمد 52 سنة، وسيد جاد السيد 15 سنة، وهانم أحمد 22 سنة، ومحمد أحمد 41 سنة.

وأصيب حكمت أحمد عطية 50 سنة، وعزة محمد أحمد 50 سنة، وصدقة حمزة عبد اللطيف 53 سنة، وفاطمة عبد الفتاح 55 سنة، وفوزية عبد الله 50 سنة، وعلي محمد عرفة 30 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية قرقيرة بالسنبلاوين.