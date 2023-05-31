الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بين عائلتين فى البساتين

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث من القبض على طرفي مشاجرة بين عائلتين في البساتين أسفرت عن إصابة طفل بطلق ناري ونقل إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية فى البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان.

وتبين وقوع مشاجرة بين مالك عقار وجيرانه بسبب ركن كاوتش سيارة أمام محل بالعقار، وقام كل منهم بالاستعانة بأنصاره فقام الطرف الأول بإخراج طبنجة وأطلق النيران بشكل عشوائي، مما تسبب فى إصابة طفل بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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