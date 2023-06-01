الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (20)" تواصل جهودها فى دعم مدينة العريش

قافلة جامعة المنصورة
قافلة جامعة المنصورة الطبية

واصلت قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (20)"، فعالياتها لليوم الثالث بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث قدمت القافلة على مدار اليوم خدماتها الشاملة وتوقيع الكشف الطبي على الأهالي المتوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، اللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، وبرئاسة الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت فعاليات هذا اليوم عدة أنشطة متنوعة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لأهالي مدينة العريش وتوفير الخدمات الطبية المجانية للسكان. 

وأعلنت دكتور إيمان أبو الفضل المدير الفني والإداري بالقافلة أن جهود القافلة الطبية لليوم الثالث أسفرت عن إجمالي (٣١٩٦) حالة طبية مستفيدة، حيث تم توقيع الكشف الطبي لعدد (١٩١٨) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى (١٤٤) حالة أسنان، (١٣٧) حالة سونار على البطن، (١١٩) حالة سونار على الجهاز الهضمي والكلى، (٢٧) عمليات سينا التخصصي، (١٧) عمليات المنصورة، (٨٦) دوبلر، (٦٣) إيكو، (٤٣) أشعة مقطعية، (١١٤) أشعة عادية، (١٣٨) نظارات، (١٤٧) مقياس نظر، وإجراء (٢٤٣) تحليل، و (٢) عملية جراحية مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، وتحويل (١٥) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

كما نظم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم عددا من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (425) طفل، حيث تم تنظيم ورشة عمل لصناعة الألعاب الورقية، ورشة عمل للرسم الحر والطباعة، مسرح عرائس وقصص تفاعلية، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

وتعكس هذه الفاعليات التزام جامعة المنصورة والجيش الثاني الميداني تجاه تنمية ودعم المجتمعات المحلية، وتؤكد العلاقة الوثيقة بين الجامعة والمجتمع. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لإحلال الاستقرار وتعزيز التنمية في شمال سيناء، وتعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والتعليمي في تحقيق تلك الأهداف.

قافلة جامعة المنصورة الطبية
قافلة جامعة المنصورة الطبية
قافلة جامعة المنصورة الطبية
قافلة جامعة المنصورة الطبية
قافلة جامعة المنصورة الطبية
قافلة جامعة المنصورة الطبية
قافلة جامعة المنصورة الطبية
قافلة جامعة المنصورة الطبية
جامعة المنصورة المنصورة قافلة العريش شمال سيناء

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