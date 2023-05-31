اعتماد نتيجة "إعدادية الجيزة" بنسبة نجاح 85,17%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ( الدور الأول)، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.