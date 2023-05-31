البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة

بدأت، قبل قليل، صلوات العشية عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر برئاسة البابا تواضروس الثاني وسط حضور مكثف لأساقفة الكنيسة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة سها جندي وزيرة الهجرة.

وشهد محيط كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة تشديدًا أمنيًا استعداد لاحتفالات مسار العائلة المقدسة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس، ولفيف من أعضاء المجمع المقدس، مساء الأربعاء 31 مايو، صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

ومن المقرر أن تستقبل كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، صباح الخميس 1 يونيو 2023، صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يترأسه البابا وأعضاء المجمع المقدس.

وتحتفل الكنيسة في 1 يونيو 2023، بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس.

ويترأس أساقفة الكنائس قداسات ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بالكنائس المسيحية المختلفة.

وسارت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى غزة حتى غرب العريش بـ 37 كم، ودخلت مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية من جهه الفرما الواقعة بين مدينتي العريش وبورسعيد.

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

7D4A5FFF-BEF3-457D-83D2-73ABBF250D04

9AC855E5-A507-467E-AB07-F1D7C9C330C8