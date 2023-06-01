ضبط 1800 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء و38 مخالفة تموبنية فى مطروح

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، إن المديرية تمكنت بالتعاون مع مباحث تموين مطروح خلال حملة تموينية بمدن غرب مطروح السلوم وبرانى والنجيلة من ضبط ومنع تهريب كمية من السولار قدرها 1800 لتر بغرض بيعها بالسوق السوداء ضمن 20 مخالفة تموينية متنوعة.



وأضافت أنه تم كذلك تنظيم حملة تموينية بمعرفة مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومفتشي الإدارة وتم ضبط ٩ مخالفات تموينية متنوعة، كما قامت حملة تموينية بمعرفة مدير إدارة الحمام وتمكنت من ضبط ٩ مخالفات تموينية أخرى ليصل إجمالي المخالفات المحررة ٣٨ مخالفة وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية بحميع مدن المحافظة و مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع ومتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات ومنع أى تجاوزات مع محاربة ومنع تهريب السلع الاستراتيجية خاصة من المواد البترولية والدقيق المدعم.

مخالفات تموبنية فى مطروح

مخالفات تموبنية فى مطروح

مخالفات تموبنية فى مطروح