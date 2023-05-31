"الكشكى” يكشف كواليس مناقشات الحوار الوطنى لقانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الهدف من مناقشة قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، خلال جلسات الحوار الوطني، هو الهدف الحفاظ على ثبات سياسات الوزارات واستراتيجياتها مع تعاقب المسئولين.

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": نبحث عن عمود الخيمة الذي يربط ويحمي العملية التعليمية بكل تفاصيلها ومقوماتها.

وأشار إلى أنه منذ توجيه الرئيس للحكومة بإحالة المشروع للحوار الوطني، قرر المجلس عقد جلسة خاصة استجابة لتعليمات الرئيس، وذلك لعدة أسباب منها أن الرئيس يهتم بمشاركة الحوار، وهو إشارة مضيئة للحوار الوطني.

توسيع دائرة المشاركة للوصول لأفضل صيغ وأفضل نتائج

وتابع "الكشكي"، أن الأمر الثاني يخص الاجتماع للمشاركة والنقاشات الاجتماعية في أي قضية قبل وصولها لمجلس النواب، وهذا رحابة بين الحكومة ومؤسسات الدولة للحوار ولتوسيع دائرة المشاركة؛ للوصول وصولًا إلى أفضل النتائج.

واختتم: المشاركون في المنقاشة هم خبراء في التعليم بمصر، ووافقوا على فتح باب النقاش حول المشروع.