إزالة 56 حالة تعد بنطاق 9 مراكز فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 56 قرار إزالة بنطاق 9 مراكز على مساحة 48111 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة حتى الآن 171 حالة تعدى على مساحة 163720 م2.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضيها للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف حفاظاً على حق الشعب.