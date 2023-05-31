الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برواتب تصل لـ2800 يورو.. قوات "فاجنر" الروسية تستقطب مقاتلين جددًا

جريدة الدستور

تحاول قوات "فاجنر" الروسية استقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها بإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق، ذكر تقرير قناة "القاهرة الإخبارية" إن قوات فاجنر تعمل على ضم مقاتلين جدد إلى صفوفها برواتب تصل إلى 2800 يورو، شاملة الرعاية الصحية.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن ذلك يأتي قبل انتهاء فترة استراحة قصيرة جاءت بعد السيطرة على باخموت الأوكرانية في معركة طويلة تكبدت بها خسائر بشرية، واستعدادًا لمواجهة جديدة في أوكرانيا.

ونشرت "فاجنر" آلاف الإعلانات بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجنيد أطباء ومشغلي طائرات دون طيار، بالإضافة إلى علماء نفس للمساعدة في العمليات القتالية.

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