التضخم يتصدر التحديات أمام أردوغان في ولايته الجديدة

تصدرت أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، التحديات التي تواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، حيث ظلت القضايا الاقتصادية الشاغل الأكبر للمواطنين الأتراك.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز التحديات التي تواجه الرئيس التركي في ولايته الجديدة، حيث كان يُنظر للانتخابات على أنها أكبر تحدِ لسياسة أردوغان الاقتصادية بعد أن أظهرت استطلاعات رأي أن أزمة تكلفة المعيشة تشكل تهديدًا رئسيًا للرئيس المنتخب.

وبعد فوزه، وعد أردوغان على الفور بخفض التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث بمجرد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التركية هبطت الليرا إلى مستوى قياسي جديد.

ومنذ بداية العام انخفضت العملة التركية بأكثر من 7% كما خسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدى 10 أعوام.

مواطن تركي لـ"القاهرة الإخبارية": المواطنون يكافحون الأوضاع الاقتصادية الصعبة

وقول مواطن تركي لـ"القاهرة الإخبارية": "أتمنى أن تتحسن الأوضاع في تركيا، المواطنون يكافحون الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأتمنى أن يقدم أردوغان برامج اقتصادية أقوى وأفضل في فترة ولايته الجديدة".

وأضافت أخرى: "العملات الأجنبية وأسعار الذهب ترتفع ومن ثم فإن الاقتصاد سيء للغاية.. الحياة ستصبح أكثر صعوبة على ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين".