الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التضخم يتصدر التحديات أمام أردوغان في ولايته الجديدة

أردوغان
أردوغان

تصدرت أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، التحديات التي تواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، حيث ظلت القضايا الاقتصادية الشاغل الأكبر للمواطنين الأتراك.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز التحديات التي تواجه الرئيس التركي في ولايته الجديدة، حيث كان يُنظر للانتخابات على أنها أكبر تحدِ لسياسة أردوغان الاقتصادية بعد أن أظهرت استطلاعات رأي أن أزمة تكلفة المعيشة تشكل تهديدًا رئسيًا للرئيس المنتخب.

وبعد فوزه، وعد أردوغان على الفور بخفض التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث بمجرد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التركية هبطت الليرا إلى مستوى قياسي جديد.

ومنذ بداية العام انخفضت العملة التركية بأكثر من 7% كما خسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدى 10 أعوام.

مواطن تركي لـ"القاهرة الإخبارية": المواطنون يكافحون الأوضاع الاقتصادية الصعبة

وقول مواطن تركي لـ"القاهرة الإخبارية": "أتمنى أن تتحسن الأوضاع في تركيا، المواطنون يكافحون الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأتمنى أن يقدم أردوغان برامج اقتصادية أقوى وأفضل في فترة ولايته الجديدة".

وأضافت أخرى: "العملات الأجنبية وأسعار الذهب ترتفع ومن ثم فإن الاقتصاد سيء للغاية.. الحياة ستصبح أكثر صعوبة على ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين".

التضخم ازمة التضخم ارتفاع التضخم رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان القاهرة الإخبارية الاقتصاد التركي

الأكثر قراءة

غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

"ربيع": قناة السويس سباقة فى التعامل الإيجابى مع مبادرات المنظمة البحرية الدولية

صاحب البشارة.. كواليس وحكايات الفرحة الأولى للفائزين بجوائز الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة