الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأوراق المطلوبة لتقديم الناجحين بالشهادة الإعدادية للثانوي العام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من الطلبة الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والراغبين في التقديم للصف الأول الثانوي العام، بعد إعلان عن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة.
وجاءت المستندات المطلوبة من الطلبة والطالبات كالتالي:

١) أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و٣ صور لها
٢) أصل شهادة الميلاد و٣ صور لها
٣) صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم 
٤) ٦ صور شخصية للطالب أو الطالبة
٥) ملف التقديم ويجب أن يحتوي على طلب الالتحاق والدمغات المرفقة بالصورة بالأسفل.

اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ %.

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢  / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣% .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ %، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

وأضاف أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

 

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اعتماد نتيجة التربية والتعليم والتعليم الفني الأول الثانوي العام الأوراق المطلوبة لتقديم الأوراق المطلوبة التربية والتعليم البطاقة الشخصية التقديم للصف الأول الثانوي الدرجات النهائية الحصول علي النتيجة

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