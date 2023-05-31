"صرف الإسكندرية" تبحث مع لجنة المجتمع المدني تخفيف الأعباء عن المواطنين

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماع لجنة المجتمع المدني للمرة الأولى؛ لبحث سبل تدعيم التعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية ومختلف الجهات التنفيذية بالإسكندرية والمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم في توصيل خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الفعّالة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وما لذلك التعاون من دور مهم في النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات في سبيل تنمية وتحسين الأحوال المعيشية.

واستعرض أهم أنشطة التعاون التي نفذتها الشركة والتي من بينها استقبال مختلف طلاب المدارس والجامعات بمحطات الصرف الصحي لتعريفهم بمراحل معالجة مياه الصرف الصحي، والمشاركة الفعّالة في منهج قضايا مجتمعية الذي يتم تدريسه لطلاب جامعة الإسكندرية، وكذلك أنشطة التعاون مع مؤسستي الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية من خلال عقد ندوات توعية ولقاءات دورية وورش سباكة وحملات التوعية في مناطق الإسكندرية المختلفة، ودور الشركة في الحفاظ على البيئة وترشيد الإستهلاك في الطاقة والمياه.

وفي ختام الاجتماع، أوصى رئيس الشركة، بضرورة توسيع مجال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوصيل خدمات الصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجاً لرفع العبئ عن كاهل المواطنين، وتوسيع النطاق التوعوى لرفع التوعية بين طلاب المدارس والجامعات.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومندوبي وزارة الصحة ووزارة الأوقاف، ووكيل قداسة البابا والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والدكتور صلاح سليمان دكتور بكلية الزراعة.

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