الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12 ألفًا و200 قضية سرقة تيار كهربائى

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثف قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، من الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 1650 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 12 ألفًا و200 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 102 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

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