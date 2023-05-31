الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

“هاري” خارج الخطة.. تقارير بريطانية تكشف وجهة الملك تشارلز خلال الأسبوع المقبل

الأمير هاري ووالده
الأمير هاري ووالده

كشفت مصادر لصحيفة “تليجراف” البريطانية، عن رغبة الملك تشارلز في عدم رؤية ابنه الأمير هاري في لندن الأسبوع المقبل، لحضور الجلسة القضائية التي أقامها ضد صحيفة “ميرور”، مشيرة إلى أن تشارلز فضل قضاء إجازته في رومانيا.

رحلة الملك وقضية الأمير هاري

وتابعت الصحيفة أن الأمير هاري سيحضر جلسة المحاكمة في المحكمة العليا مطلع شهر يونيو المقبل، حيث أقام دعوى ضد مجموعة صحف "ميرور" البريطانية، بشأن التجسس على هاتفه واختراقه.

وأضافت أن رحلة الملك الفردية إلى رومانيا، والمخطط لها خمسة أيام خلال الأسبوع المقبل، ستتزامن مع وجود ابنه النادر في المملكة المتحدة، ما يعني أنه من غير المرجح أن يرى الملك نجله.

وأوضحت أن زيارة الأمير هاري تأتي بعد زيارة دوق ساسكس الطائرة إلى بريطانيا، لحضور حفل تتويج والده في وقت سابق من هذا الشهر، حيث كان في عجلة من أمره للعودة إلى المنزل في كاليفورنيا حتى أنه كان لا يزال يرتدي ميداليته وبدلة الصباح عندما وصل إلى مطار هيثرو في لندن استعدادًا لرحلة العودة إلى منزله في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن دوق ساسكس أمضى ليلة التتويج في وندسور وتحديدًا في فروجمور كوتج لكنه لم ير شقيقه أمير ويلز ولم يتحدث مع والده أو زوجة أبيه.

وتابعت أن الأمر جاء في أعقاب رحلة مفاجئة سابقة قام بها دوق ساسكس إلى المملكة المتحدة في أواخر مارس من أجل دعوى قضائية أخرى لقرصنة الهاتف، والتي كانت ضد صحيفة ديلي ميل، حيث لم يلتقي والده الملك أيضًا والذي قيل أنه مشغول للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحلة الملك تشارلز إلى رومانيا الأسبوع المقبل، هى للاسترخاء فقط بعد حفل التتويج وما تبعه من اجتماعات ولقاءات مكثفة عقدها الملك.

هاري تشارلز لندن رومانيا قضية رحلة الملك

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