بلاغ يطالب بمحاكمة نزار الفارس بسبب "خطوبة حورية فرغلى"

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد المذيع العراقي نزار الفارس؛ لترويج "شائعة خطبته من الممثلة حورية فرغلي".

وتبين أن الإعلامي نزار الفارس اعتاد على عمل لقاءات إعلامية مع الفنانات المصريات، ويتعمد دائمًا التعرض للفنانات، ويصنع لهن فخًا ليظهرن بشكل غير ملائم، وآخرهن كانت الممثلة حورية فرغلي، وأن نزار الفارس استند على ترويج الشائعة مستغلًا وجود مشهد راقص له مع الفنانة حورية فرغلي تم تصويره خلسة دون إذنها، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة حورية فرغلي، بسلوك معتاد من الإعلامي بهدف إظهار فنانات مصر بشكل مهين، وتعمد نشر أخبار كاذبة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وأكمل أن ما ارتكبه نزار الفارس يعد من جرائم التعدي على الحياة الخاصة وهدم القيم الأسرية ونشر أخبار كاذبة مما يهين سيدات الفن المصري.

وطالب مقدم البلاغ بمنع دخول نزار الفارس مصر لخطورته على المجتمع المصري وتهديده لأمن واقتصاد الدولة بهدم صناعة السينما ومفاهيم الآداب العامة مع اتخاذ اللازم قانونًا.