ماس كهربائى وراء حريق مصنع كرتون فى أبوالنمرس

كشفت معاينة الأدلة الجنائية في الجيزة، الأربعاء، عن أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق شب في مصنع كرتون بأبوالنمرس ولا توجد شبهة جنائية.

وتبين من الفحص أن المصنع يقع بطريق المنصورية وأحدث الحريق تلفيات بمحتوياته، وساعد الكرتون والمواد المستخدمة في تصنيعه على سرعة اشتعال الحريق.

وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماسًا كهربائيًا أدى لاشتعال الحريق وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد نشوب حريق بمصنع في طريق المنصورية بأبوالنمرس.

وانتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بمصنع كرتون وتمت محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.