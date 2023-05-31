اعتماد نتيجة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 75%

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث تقدّمت محافظ دمياط بأصدق التهاني لأبنائها من الطلبة الأوائل البالغ عددهم ١٢ طالبًا وطالبة، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الصف الثالث الإعدادي" ٣١٧٨٨ طالبًا وطالبة، حيث حضر ٣٠٩٧٠ طالبًا، نجح منهم ٢٣٣١٠ طلاب، بمعدلات نجاح بلغت ٧٥%، كما تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي "القسم المهني" ٣٢٨ طالبًا وطالبة.

وحضر الامتحانات ٣١٦ طالبًا ونجح ٢٥٥ طالبًا بنسبة نجاح ٨٠.٦%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة ١٠٠% من الحضور بنتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، وأيضًا نسبة ٩٥% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.