تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الاولى، تقريرًا مفصلًا عن الحالة المرورية في شوارع وميادين محافظتيّ القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء.

وكشف التقرير، أن شارع الهرم يشهد بعض الكثافات المرورية بسبب إغلاق الشارع في الاتجاهين نظرًا لأعمال إنشاء المترو، بالإضافة إلى زيادة في الكثافات بمناطق المريوطية ومدكور والطالبية ومنطقة مشعل وشارع العشرين، والمتجه لشارع السودان وكوبري الجيزة المعدني.

كما ظهرت بعض الكثافات في طريق الدائري ناحية منطقة السلام وفي اتجاه النفق القادم من الأقاليم في اتجاه طريق الزراعي ومن طريق المتجه للمنيب من الاوتستوراد يوجد بها بعض الكثافات المرورية وتظل الكثافات حتى ميدان العباسية، وفي صلاح سالم يوجد بعض الكثافات لكنها غير مؤثرة على حركة المرور.

وظهرت بعض الكثافات في ميدان النهضة ومنطقة بين السرايات وشارع نيل السياحي ومنطقة المهندسين وهو في اتجاه المحور للراغبين في الذهاب إلى 6 أكتوبر ويوجد سيولة مرورية كبيرة بمحور 26 يوليو.

ويوجد بعض الكثافات عند كوبري المطار وفي طريق العروبة؛ مضيفة أن أعلى كوبري الحدائق به بعض الكثافات المرورية في اتجاه القادم من الزاوية الحمراء ومتجه لطريق الفنجري وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادمين من منطقة الكابلات.