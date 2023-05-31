الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري الصحة الإنجابية يوضح أهداف مبادرة "حقك تنظمي"

الدكتور عاطف الشيتاني
الدكتور عاطف الشيتاني

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، إن حملة "حقك تنظمي" تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات والأسر المستهدفة بأهمية تنظيم الأسرة، مع توفير الخدمات للمجتمعات التي قد تكون تعاني من صعوبة في الوصول لهذه الخدمات.

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة تقدم خدمات للتنظيم الأسرة بغرض المباعدة بين الحمل والأخر والتخطيط للوصول للعدد المثالي للأسرة وتحديد التوقيت الأنسب للحمل، بينما الصحة الإنجابية تتمثل في كل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي للمرأة من مشاكل قد تكون مرضية مثل الاكتشاف المبكر للأورام ومنها تنظيم الأسرة.

وتابع استشاري الصحة الإنجابية، أن حملة "حقك تنظمي" وقائية لاكتشاف علامات الخطر ومساعدة المرضى للإحالة للأماكن المتخصصة في الصحة الإنجابية، مناشدًا السيدات بالاستماع للمعلومة وطلب المعلومة الصحيحة من مصدر موثوق منه.   

وأوضح استشاري الصحة الإنجابية، أن وزارة التضامن تقوم بتنفيذ تلك الحملة من خلال الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الصحة الإنجابية يقصد بها كل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي للمرأة، من مشاكل مرضية أو اكتشاف مبكر للأورام والرعاية، وتكون حملة وقائية.

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