جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة إشبيلية الإسباني ضد روما الإيطالي في المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، بجانب مباريات ختام منافسات بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- البنك الأهلي X الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

- المقاولون العرب X الإسماعيلي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- إشبيلية X روما: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب

- كولومبيا X سلوفاكيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- البرازيل X تونس: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- الأرجنتين X نيجيريا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

- إنجلترا X إيطاليا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الابطال والقنوات الناقلة

- المحرق البحريني X الاتحاد المنستيري: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الهلال X الرائد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC4 HD.

- النصر X الفتح: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD وقناة SSC NEWS HD وقناة Sport TV2 Portugal.

- الاتحاد X الطائي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD.

- الخليج X أبها: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 2 HD.

- الوحدة X الفيحاء: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC5 HD.

- التعاون X الباطن: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD.

- ضمك X الشباب: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC3 HD.

- العدالة X الاتفاق: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD.