الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-5-2023 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات
جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة إشبيلية الإسباني ضد روما الإيطالي في المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، بجانب مباريات ختام منافسات بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- البنك الأهلي X الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

- المقاولون العرب X الإسماعيلي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- إشبيلية X روما: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب

- كولومبيا X سلوفاكيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- البرازيل X تونس: في الساعة السابعة والنصف مساءً. 

- الأرجنتين X نيجيريا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. 

- إنجلترا X إيطاليا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الابطال والقنوات الناقلة

- المحرق البحريني X الاتحاد المنستيري: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  SSC 1.

البنك الأهلي يواجه الداخلية في مباراة مهمة بصراع الهروب من شبح الهبوط

"الممتاز ب".. طنطا يستضيف أبوقير للأسمدة في مباراة القمة بالمجموعة الثالثة

مصطفى شلبي يفوز بجائزة رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الهلال X الرائد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  SSC4 HD.

- النصر X الفتح: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD وقناة SSC NEWS HD  وقناة Sport TV2 Portugal.

- الاتحاد X الطائي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  SSC1 HD.

- الخليج  X أبها: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 2 HD.

- الوحدة X الفيحاء: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC5 HD.

- التعاون X الباطن: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC2 HD.

- ضمك X الشباب: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC3 HD.

- العدالة X الاتفاق: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى الدوري الاوروبي اشبيلية روما الدوري السعودي

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

تفاصيل جديدة فى قتل تونسية ابنتها بالتجمع

حريق هائل بمدينة كوم أمبو.. والحماية المدنية تدفع بـ5 سيارات للإطفاء (صور)

جامعة عين شمس تهنئ المستشار عبدالمجيد محمود لحصوله على جائزة الدولة فى العلوم الاجتماعية

"الأعيان".. جديد "الوثائقية" فى يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)