الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلي يواجه الداخلية في مباراة مهمة بصراع الهروب من شبح الهبوط

البنك الأهلي فاز
البنك الأهلي فاز في أخر مبارياته على أسوان

يحل الداخلية ضيفا على فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في افتتاح مواجهات الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين وسيكون لنتيجتها تأثير كبير على موقفهما في صراع الهروب من شبح الهبوط حيث يتقدم البنك الأهلي على الداخلية بفارق 3 نقاط فقط.

البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 7 انتصارات و10 تعادلات و12 هزيمة وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا وحقق 4 انتصارات في آخر 6 مباريات على طلائع الجيش وحرس الحدود والإسماعيلي وأسوان وتعادل مع المصري والمقاولون ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والتقدم على الداخلية بفارق 6 نقاط.

القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأحمد ياسين وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار وأمير مدحت وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم ومحمد فتحي ومحمود سيد ومحمد هلال وحمدي علاء وأحمد ياسر وأحمد سعيد وموسي دياوارا ومحمود قاعود وفراس بن عايفية وأسامة فيصل وباسم مرسي.

 وشهدت القائمة عودة أسامة إبراهيم بعد شفاءه من الإصابة بينما يغيب محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو للإصابة وإسلام جابر للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

على الجانب الآخر يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة من 5 انتصارات و13 تعادلا و11 هزيمة وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا ولم يخسر في آخر 4 مباريات وجمع منها 6 نقاط بالفوز على فيوتشر والتعادل مع انبي والمصري والزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 31 والتساوي مع البنك الأهلي في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده محمد عزازي ومحمود دين ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابع ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الداخلية فريق البنك الأهلي القبرصي بابا فاسيليو علاء عبد العال

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