الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى شلبي يفوز بجائزة رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

مصطفى شلبي لاعب نادي
مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك

توج مصطفى شلبي لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة عقب نهاية المباراة مباشرة من مراقب اللقاء، وحرص شلبي على التوجه للجماهير من أجل تحيتهم بعد تسلم الجائزة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.


ودخل الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح  - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري  محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

افضل لاعب في مباراة الزمالك وطلائع الجيش جائزة أفضل لاعب مصطفي شلبي مسابقة الدوري المصري

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