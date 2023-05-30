الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

أوسوريو
أوسوريو

نفى أحمد حسني، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن هروب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، وترك فندق الإقامة.

وترددت أنباء عن هروب أوسوريو لعدم سداد مستحقات الفندق المتواجد به المدرب.

وأكد "حسني" أن الأمر عار تمامًا من الصحة وأوسوريو من الأساس تم نقله إلى فيلا خاصة به في الأيام الماضية، وتم سداد قبلها كل المستحقات الخاصة بفندق الإقامة.

وأشار إلى أن أوسوريو متواجد مع الفريق في الساعات الجارية في المعسكر استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري اليوم الثلاثاء.

وشدد حسني على أن خروج تلك الأنباء الهدف منه هز استقرار الفريق فقط وتشتيت ذهن اللاعبين والجهاز الفني ومحاولة خلق المشاكل والأزمات داخل الفريق في الوقت الحالي.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم أمام طلائع الجيش كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- محمد طارق- أحمد فتوح- حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- سيد عبدالله "نيمار"- سيف جعفر- أحمد بلحاج- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"-  إبراهيما نداي- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينولا.

الزمالك كارلوس أوسوريو لمدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو

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