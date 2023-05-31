عضو مجلس إدارة الزمالك يزف بشرى سارة لجماهير الأبيض

زف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشرى لمحبي القلعة البيضاء، تتعلق بقرب حل الأزمة المالية التى تعاني منها خزينة البيت الأبيض.

وقال وهدان، فى مداخلة هاتفية على إذاعة الشباب والرياضة، إن هناك وعودا من الدولة بالتدخل لحل الأزمة المالية.

وأضاف وهدان، أن الفوز على طلائع الجيش، جاء فى توقيته حتى يساعد على الهدوء ويعطى الثقة في الجهاز الفني واللاعبين الذين يعانون من الضغوط فى ظل حالة عدم الاستقرار التى يعيشها نادي الزمالك.

ونفى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تكون هناك نية للإطاحة بالمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث قال متهكما: “أوسوريو لسة مجاش علشان يلحق يمشى”، مشيرا إلى أن المدير الفني لم يحصل على فرصته، وهناك لجنة الكرة دورها تقييم المدير الفني وتحديد الاحتياجات.

وتحدث سليمان وهدان، عن وضع مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسمه في تصريحاته بالأمس بعد أن أكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك، مستمر والمسؤولية تضامنية لحين النظر في الاستشكال الذى تقدم به مرتضى منصور، على قرار عزله.