مسرح 23 يوليو يفتح أبوابه للمواهب الصغيرة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عن استمرار فتح أبواب مواقعها الثقافية بمراكز محافظة الغربية، وذلك بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية لطلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.

في هذا السياق، فتح مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية باب الانضمام لفريق كورال الأطفال وذلك للمواهب الصغيرة من الجنسين في الغناء والعزف الموسيقي، وجاءت شروط التقدم للفرقة الفنية بداية من سن 6 سنوات، وحتى 16 سنة، فيما تقرر أن تكون المقابلات الشخصية للمواهب خلال يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وأعلن قصر ثقافة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية عن تنظيمه دورة لتعلم رياضة الشطرنج للمستوى الأول للأطفال، حيث من المقرر أن تعقد فعاليات الدورة خلال يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحا، بداية من يوم 5 يونيو المقبل، كما وأوضحت إدارة القصر بأن الدورة مجانية ومتاحة للأطفال من سن 7 سنوات وحتى 18 سنة.

من جانبه قال الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، إن قصور الثقافة تحرص على فتح أبوابها أمام الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للاستماع بإجازة نهاية العام الدراسي.

وأضاف جابر سيركس مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، أن قصور الثقافة تفتح أبوابها لمساعدة الأطفال على تفريغ طاقاتهم واكتشاف مواهبهم في العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها ورش الفنون التشكيلية، والرسم، والموسيقى، والغناء، والشعر.